Последнее обновление: 28.04.2025 17:21

Fitch присвоило Кыргызстану кредитный рейтинг B

Fitch Ratings присвоило Кыргызстану кредитный рейтинг B с прогнозом «стабильный». Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Fitch Ratings подчеркивает устойчивый экономический рост Кыргызстана, отмечая, что с 2022 по 2024 год ВВП стабильно рос на 9% в год благодаря развитию торговли, притоку капитала и инвестициям в строительный сектор. Агентство также отмечает устойчивые фискальные показатели республики, подчеркивая профицит бюджета в 2023 и 2024 годах, обусловленный эффективным сбором налогов и диверсифицированной налоговой базой.

Fitch Ratings также прогнозирует, что инвестиции в энергетику и горнодобывающую промышленность, благоприятные демографические тенденции и усилия по диверсификации и формализации экономики будут поддерживать среднесрочный и долгосрочный экономический рост Кыргызстана.

«Получение кредитного рейтинга от одного из ведущих мировых агентств способствует диверсификации источников финансирования и повышает инвестиционную привлекательность страны. Это позволит Кыргызстану привлекать заимствования на более выгодных условиях и реализовывать масштабные проекты, способствующие экономическому развитию», - отмечается в сообщении правительства.

Fitch Ratings — американская корпорация, известная в основном как рейтинговое агентство. Наряду со Standard & Poor’s и Moody’s входит в так называемую «Большую тройку» международных рейтинговых агентств.

Специализируется на предоставлении мировым кредитным рынкам независимых и ориентированных на перспективу оценок кредитоспособности, аналитических исследований и данных.

Основана 24 декабря 1913 года в Нью-Йорке Джоном Ноулзом Фитчем.



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