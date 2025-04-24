Годовой объем экспорта продукции польского ОПК превысил $500 млн

Годовой объем экспорта предприятий военной промышленности Польши превысил $500 млн. Об этом сообщил глава государственного оборонного концерна PGZ Аркадиуш Бонк.

"PGZ уже экспортирует оружие и военную технику на сумму более 2 млрд злотых (более $530 млн - ИФ) в год", - сказал глава концерна, которого цитируют польские медиа.

По его словам, "наибольшую часть стоимости наших экспортных продаж составляют боеприпасы". "Подавляющее большинство боеприпасов НАТО, включая американские боеприпасы, не могли бы производиться без PGZ", - отметил Бонк.