Последнее обновление: 24.04.2025 18:56

Годовой объем экспорта продукции польского ОПК превысил $500 млн

Годовой объем экспорта предприятий военной промышленности Польши превысил $500 млн. Об этом сообщил глава государственного оборонного концерна PGZ Аркадиуш Бонк.

"PGZ уже экспортирует оружие и военную технику на сумму более 2 млрд злотых (более $530 млн - ИФ) в год", - сказал глава концерна, которого цитируют польские медиа.

По его словам, "наибольшую часть стоимости наших экспортных продаж составляют боеприпасы". "Подавляющее большинство боеприпасов НАТО, включая американские боеприпасы, не могли бы производиться без PGZ", - отметил Бонк.



<Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование