Нафтогаз подписал третий контракт с польской Orlen на поставку американского газа

НАК "Нафтогаз Украины" подписал третий контракт на поставку 100 млн кубометров сжиженного природного газа (LNG) с польской энергокомпанией Orlen. Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза.

В рамках партнерства, заключенного с Orlen весной этого года, общий объем законтрактованного газа составляет 300 млн кубометров.

"Мы уже готовимся к следующему отопительному сезону, и такие контракты – важная часть нашей стратегии по диверсификации поставок и гарантированию энергетической стабильности страны", – отметил руководитель Группы Нафтогаз Роман Чумак.

Газ будет поставляться из США, регазироваться на терминале в Свиноуйсьце (Польша) и транспортироваться в Украину через польскую газотранспортную систему.

"Мы остаемся преданными поддержке Украины, обеспечивая ей доступ к стабильным и разнообразным источникам газа", – подчеркнул представитель Orlen Роберт Сощинский.

В начале марта Нафтогаз договорился о поставках также 100 млн кубометров LNG из партии, доставленной в терминал в Клайпеде (Литва). После транспортировки по газопроводу GIPL, соединяющему Литву и Польшу, газ поставляется через польскую территорию к интерконнектору на украинской границе в Дроздовичах, где его получает Нафтогаз.

Вторая партия американского LNG, законтрактованная 18 марта, была доставлена на терминал в Свиноуйсьце, откуда после регазификации отправлена на польско-украинскую границу. Этот газ Нафтогаз использует для создания стратегического резерва топлива на следующий отопительный сезон.