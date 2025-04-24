Последнее обновление: 24.04.2025 13:38

Украина и США договорились начать работу над зоной свободной торговли

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр финансов США Скотт Бессент во время встречи в Вашингтоне 23 апреля договорились начать работу над зоной свободной торговли. Об этом сообщила пресс-служба украинского правительства.

"Ценим конструктивный тон переговоров между нашими техническими командами (по соглашению о полезных ископаемых) и рассчитываем на дальнейший плодотворный диалог ради благосостояния украинского и американского народов", - сказал Шмыгаль.

Украина импортирует из США продукции на $3,4 млрд в год.

В начале апреля заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка сказал, что Украина готова обнулить пошлины на эту продукцию и будет говорить об этом с администрацией США "при первой же возможности".

Украинский экспорт в США в 2024 году составил $874 млн, из которых самая большая доля пришлась на чугун ($363 миллиона) и трубы ($112 миллионов). С начала апреля на все украинские товары в США действует универсальная пошлина 10% (на сталь и стальные изделия – 25%).



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