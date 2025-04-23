В Китае завершают строительство моста, который сделает передвижение быстрее в 120 раз

Строительство моста в Гуйчжоу, расположенном на юго-западе Китая, планируют завершить в июне 2025 года.

Его стоимость оценивают в $280 млн, высота составляет 625 метров, что превышает высоту 100-этажного небоскреба и делает его самым высоким в истории. Об этом пишет CNN.

Кроме нового инженерного рекорда мост улучшает логистику, ведь транспорт получит возможность быстро и удобно передвигаться по местности. Ожидается что путешествие через каньон сократится с двух часов до одной минуты.

Мост состоит из подвесных конструкций из стальных ферм (конструктивные элементы, формируемые путем соединения нескольких частей, среди которых обычно присутствуют балки, стойки и опоры). Эти фермы имеют вес около 22 тыс. тонн – как три Эйфелевы башни.

Предполагается, что мост также станет туристической достопримечательностью. Для этого власти округа реализуют стеклянный лифт, который будет поднимать гостей на вершину южной башни, где они смогут посетить бар и кафе на высоте 180 метров.

В частности, там построят пешеходную дорожку длиной 80 метров, которая располагается под мостом. Она пройдет сквозь комнаты со стеклянным полом. На территории моста будет возведен туристический центр, где посетители смогут узнать об истории моста и каньона. Для тех, кто желает задержаться здесь подольше, будут обустроены частные бунгало с видом на мост, что позволит насладиться видами и увидеть старый мост, построенный в 1898 году.