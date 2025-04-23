Toyota вложит $2 млрд в строительство в Шанхае завода по производству электромобилей

Народное правительство Шанхая и японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. во вторник заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.

В соответствии с ним Toyota вложит в общей сложности 14,6 млрд юаней (около $2 млрд) в строительство в Шанхае завода со стопроцентным японским капиталом по производству электромобилей и тяговых аккумуляторных батарей.

Проект будет осуществляться в шанхайском районе Цзиньшань и сфокусируется на исследованиях, разработке, производстве и сбыте электромобилей Lexus и аккумуляторов для электромобилей, пишет Синьхуа.

Таким образом, этот проект станет еще одним всемирно значимым проектом в области автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в Шанхае вслед за шанхайской гигафабрикой Tesla. Администрация Шанхая в очередной раз продемонстрировала свою решимость расширять открытость на высоком уровне и ускорять создание кластера NEV-автомобилей мирового класса.