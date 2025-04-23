Продажи немецкого пива падают в Германии и за рубежом

Экспорт немецкого пива снизился на 6% по сравнению с уровнем 10-летней давности. Это следует из опубликованных Федеральным статистическим управлением (Destatis) Германии данных.

Сокращение экспорта сопровождается гораздо большим падением потребления пива в самой Германии, которое за последние десять лет снизилось на 15,1%, сообщает Destatis.

Статистические данные были обнародованы накануне Дня немецкого пива, который немцы отмечают 23 апреля.

По данным Destatis, в 2024 году было экспортировано 1,45 млрд литров немецкого пива, тогда как в 2014 году этот показатель составлял 1,54 млрд литров.

Более половины пива, экспортированного в прошлом году (55,7%), было отправлено в другие страны-члены ЕС, а 44,3% – в страны, не входящие в Евросоюз.

Падение интереса к немецкому пиву стало еще более заметным на родине: в 2024 году будет продано 6,8 миллиарда литров по сравнению с 8 миллиардами литров в 2014 году.

Статистика показывает, что на экспорт приходится 17,6% продаж пива, что на 1,5 процентных пункта больше, чем в 2014 году.

Destatis не назвал причин падения спроса на пиво, но потребление алкоголя снижается во многих странах, включая Германию, возможно, на фоне роста осознания негативных последствий употребления алкоголя для здоровья.

В то же время в Германии стремительно растут продажи и производство безалкогольного пива.

В 2024 году в Германии было продано около 6,8 миллиарда литров пива, что является самым низким показателем с 1993 года.

При этом продажи пива в Германии снизились даже несмотря на надежды на чемпионат по футболу-2024.