В Беларуси вскрыли очередную коррупционную схему в сфере мясопереработки

Сотрудники УБЭП УВД Брестчины совместно с ГУБЭП МВД вскрыли коррупционную схему в сфере мясопереработки. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Утверждается, что генеральный директор одного из предприятий Пинска получил в качестве взятки около 14 тысяч рублей в эквиваленте от представителей брестской фирмы, продающей пищевые добавки. Таким образом предприниматели проплачивали благоприятное решение вопросов регулярных закупок их продукции.

Коммерсанты таким же образом вели бизнес с должностными лицами аналогичных мясоперерабатывающих предприятий Гродненской, Минской областей и Каменецкого района Брестчины. В этих случаях сумма незаконных вознаграждений составила порядка 18 тысяч рублей.

К задержанию подозреваемых привлекли СПБТ "Алмаз".

Следственным комитетом возбуждены уголовные дела за получение, дачу взяток и незаконных вознаграждений.