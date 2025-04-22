Южная Корея запустила на орбиту четвертый спутник-шпион

Четвертый военный спутник-разведчик Южной Кореи, запущенный с космической базы США во Флориде на ракете SpaceX Falcon 9, вышел на орбиту. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство обороны страны.

Запуск был осуществлен 21 апреля вечером со станции космических сил на мысе Канаверал. Он вышел на орбиту в 21:03, через 15 минут после старта.

"Мы планируем подтвердить, работает ли спутник нормально, через связь с наземной станцией", — рассказали в Минобороны Южной Кореи.

Радарный спутник – четвертый военный спутник, запущенный в рамках плана Сеула развернуть пять таких аппаратов до конца этого года для лучшего мониторинга Северной Кореи и уменьшения зависимости от спутниковых изображений Соединенных Штатов.

Южная Корея запустила свой первый спутник-разведчик в декабре 2023 года, оснащенный электрооптическими и инфракрасными датчиками, способными производить детальные изображения. В прошлом году Сеул запустил еще два спутника, оснащенных датчиками SAR, которые собирают данные вне зависимости от погодных условий.

Южная Корея планирует запустить пятый спутник, оснащенный датчиками SAR, позже в этом году. Ожидается, что после выведения всех пяти спутников на орбиту страна сможет контролировать Северную Корею каждые два часа.