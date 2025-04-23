В Узбекистане появится Центр подготовки граждан к работе за рубежом. Соответствующее постановление правительства «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы организованного трудоустройства граждан Республики Узбекистан за рубежом» опубликовано на сайте Lex.uz.

Согласно документу, Центр будет работать по принципу «одного окна»: услуги, связанные с трудовой миграцией за границу, узбекистанцы смогут получить в одном месте.

В постановлении говорится, что граждане, выезжающие в организованном порядке на временную трудовую деятельность в развитые страны, смогут получить микрокредиты до 10 млн сумов ($776) сроком на два года под ставку, превышающую основную ставку Центрального банка на 4% (на апрель 2025 года ставка ЦБ равна 14%).

Кроме того, за счет увеличения количества пассажирских автобусов будет налажено недорогое и организованное транспортное сообщение для выезда трудовых мигрантов за рубеж и возвращения их на родину.

Гражданам, зарегистрированным в системе трудовой миграции Xorijda ish и выезжающим за границу, будут предоставляться субсидии и компенсации, о которых говорилось в указе президента Шавката Мирзиёева, изданном в апреле прошлого года.

В частности, за успешную сдачу экзаменов по иностранным языкам и/или профессиональной квалификации при условии получения сертификата — до 3 базовых расчетных величин (до 1,125 млн сумов или $87); на оформление рабочей визы для трудовой деятельности за рубежом — до 5 БРВ (1,875 млн сумов или $145); на покупку билета — до 2 БРВ (750 тысяч сумов или $58).

Помимо самих мигрантов, 50 учителям, чьи выпускники получили международные сертификаты по немецкому, английскому, японскому или корейскому языкам не ниже уровня B1, выделят по 50 млн сумов ($3883).