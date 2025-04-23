Последнее обновление: 23.04.2025 17:29

Ударный Bayraktar TB3 «научился» автономному взлету и посадке на корабль

Категории: Турция Bayraktar

Ударный БПЛА Bayraktar TB3 турецкого производства совершил первый полностью автономный взлет и посадку на корабль с короткой взлетно-посадочной полосой. Об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) сообщил председатель правления и технический директор компании Baykar Сельчук Байрактар.

«Птица вернулась в свое гнездо... Bayraktar TB3... Полностью автоматические испытания на взлет и посадку... TCG ANADOLU", - говорится в сообщении.

В посте также размещено видео.

Bayraktar TB3 предназначен для взлета с различных поверхностей, в том числе с морских платформ с короткой взлетно-посадочной полосой. Помимо задач разведки и наблюдения, он может поражать цели ракетами, размещенными под его крыльями. Особенностью конструкции беспилотника являются его складные крылья, что позволяет использовать его на авианосцах. Размах крыльев – 14 метров, длина БПЛА – 8,35 м, высота – 2,6 м. Максимальная взлетная масса – 1450 кг. Крейсерская скорость – 125 узлов, максимальная – -160 узлов. Грузоподъемность – 280 килограммов. Продолжительность работы Bayraktar TB3 без подзарядки составляет более 24 часов.



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