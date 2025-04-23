Девальвационные ожидания казахстанцев достигли новых антирекордов

Индекс потребительской уверенности в Казахстане в марте 2025 года вырос с 93 до 95,3 пункта, продемонстрировав небольшое восстановление после самого низкого значения за всю историю исследования. Об этом говорится в исследовании Freedom Finance Global.

Однако негативные ответы в целом продолжают преобладать над позитивными, в том числе в прогнозах экономической ситуации.

«Март 2025 года в вопросе потребительской уверенности казахстанцев оказался восстановительным после двух месяцев снижения подряд. Тем не менее индекс продолжает находиться ниже 100 пунктов, что говорит о преобладании негативных ответов над позитивными. В целом же казахстанцев все еще сильно беспокоят перспективы и оценки экономической ситуации, в отличие от их личного материального положения», - прокомментировал результаты исследования аналитик Freedom Finance Global Данияр Оразбаев.

Субиндекс оценок благоприятности условий для крупных покупок вырос на 7,2 пункта в сравнении с февралем и достиг 73,2 пункта. Можно сказать, что субиндекс полностью восстановился после резкого январского провала. Доля казахстанцев, считающих, что текущие условия для крупных покупок благоприятны, выросла с 25,9 до 27,6%.

Инфляционные оценки жителей Казахстана в марте снизились после непрерывного четырехмесячного роста, и показатели оказались лучшими в этом году. В горизонте прошедшего месяца 50,6% опрошенных (55,1% – в феврале) указали на сильный рост цен.

А вот инфляционные ожидания казахстанцев в целом показали небольшой рост в отличие от инфляционных оценок. Доля людей, ожидающих сильного роста цен в горизонте одного месяца, выросла с 24,5 до 27,9%, в горизонте же следующих 12 месяцев доля ждущих ускорения роста цен осталась на прежнем февральском уровне в 25,5%.