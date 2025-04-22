В Беларуси утвердили новые правила по охране труда при выполнении работ на высоте

Постановлением Минтруда и соцзащиты № 11 от 6 февраля 2025 года утверждены новые правила по охране труда при выполнении работ на высоте.

Как сообщает пресс-служба ведомства, изменены критерии отнесения работ к работам на высоте. В частности, установлена новая граница - 1,8 метра вместо ранее действовавших 1,3 метра.

Кроме того, уточнены требования к работам в безопорном пространстве, включая применение систем канатного доступа.

Введена новая система организации охраны труда: реализован риск-ориентированный подход при планировании и выполнении работ, установлены дифференцированные требования к средствам индивидуальной защиты, конкретизированы нормы безопасного проведения работ по обслуживанию деревьев.

Одной из новаций стало прохождение обучения по вопросам охраны труда при работе на высоте в зависимости от характера и сложности этих работ. Работающие, допускаемые к строительным и строительно-монтажным работам на высоте, а также работающие, допускаемые к работам на высоте, выполняемым по наряду-допуску на выполнение работ с повышенной опасностью подразделены на 3 группы и должны быть обучены в объеме требований, соблюдение которых входит в их обязанности.

Правилами установлены требования к системам безопасности: регламентировано применение удерживающих, страховочных и эвакуационных систем, установлены требования по применению систем канатного доступа и введены нормы по использованию средств коллективной защиты.

Отмечается, что новые правила гармонизированы с нормами законодательства Российской Федерации в сфере охраны труда при работе на высоте.

«С учетом необходимости корректировки ряда нормативных правовых актов, а также реализации иных мероприятий в организациях, правила вступят в силу через год после их официального опубликования», - информирует Минтруда и соцзащиты.