В ООН обеспокоены отмыванием денег через майнинг

Транснациональные преступные группировки из Восточной и Юго-Восточной Азии стремительно расширяют деятельность, используя незаконный майнинг криптовалют как «мощный инструмент» для отмывания миллиардов незаконных доходов. Об этом говорится в докладе УНП ООН.

В документе под названием «Переломный момент: глобальные последствия деятельности мошеннических центров, подпольного банкинга и незаконных онлайн-рынков в Юго-Восточной Азии» описывается, как криминальные синдикаты внедряются в регионы со слабым надзором вроде Замбии и Нигерии.

Согласно отчету, преступники выходят за рамки мошенничества и торговли людьми, организовывая полноценные онлайн-экосистемы из криптобирж, систем шифрования сообщений и стейблкоинов.

«Они разрастаются как рак. Власти лечат его в одном месте, но корни никогда не исчезают, а просто мигрируют», - отметил исполняющий обязанности регионального представителя УНП ООН Бенедикт Хофманн.

По данным исследователей, компания Huione Guarantee, недавно переименованная в Haowang, является одним из центральных узлов описываемой подпольной экономики. С 2021 года камбоджийская платформа, имеющая более 970 000 пользователей и оборот в $24 млрд в криптовалюте, стала универсальным инструментом для отмывания денег, покупки поддельных удостоверений личности и мошеннических услуг.

Авторы отчета добавили, что фирма также запустила собственные продукты, включая стейблкоины, блокчейн, торговую платформу и онлайн-казино, призванные «обойти государственный контроль».

«Сочетание ускорения и профессионализации этих операций, с одной стороны, и их географического расширения в новые части региона и за его пределы, с другой, приводит к росту (преступной) активности в отрасли, к которой правительствам необходимо подготовиться», - подчеркнул Хофманн.

По данным УНП ООН, майнинг криптовалют особенно важен для подобных группировок, поскольку он в значительной степени помогает избежать надзора со стороны органов по борьбе с отмыванием денег.

Согласно статистике за 2023 год, американцы потеряли около $5,6 млрд на криптовалютном мошенничестве, из которых примерно $4,4 млрд связаны со схемами «разделки свиней» из Юго-Восточной Азии.

При этом в самих странах Восточной и Юго-Восточной Азии потери от скамеров за аналогичный период составили $37 млрд.

Для решения проблемы ООН призвала к срочным многосторонним действиям, включая необходимость «мониторинга и расследования угроз».

Напомним, в августе 2024 года власти Таиланда закрыли нелегальную биткоин-ферму после жалоб местного населения на частые отключения электроэнергии.

В январе 2025 года местная полиция конфисковала 996 устройств для майнинга у компании JIT Co., располагающейся в восточной провинции Чонбури.