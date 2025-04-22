Последнее обновление: 22.04.2025 18:00

Toyota и Daimler Truck завершают объединение подразделений по выпуску грузовиков

Категории: Toyota Daimler

Японская Toyota Motor и германская Daimler Truck намерены завершить объединение подразделений по выпуску грузовиков Hino Motors и Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC). Об этом сообщает Nikkei Asia.

Компании анонсировали сделку в мае 2023 года, планируя завершить ее до конца 2024 года. Однако в феврале 2024 года они отложили закрытие сделки на неопределенный срок, отметив, в частности, затягивание ее рассмотрения регуляторами.

Согласно информации, Toyota и Daimler планируют создать холдинговую компанию для объединенных операций и вывести ее на Токийскую биржу в апреле 2026 года. По информации издания, японский антимонопольный регулятор близок к завершению рассмотрения сделки, и компании рассчитывают подписать окончательное соглашение в мае.

Daimler Truck владеет свыше 89% MFTBC, которая выпускает грузовые автомобили и автобусы под маркой Fuso, остальная доля принадлежит группе Mitsubishi. Hino Motors также производит автобусы и грузовики различного назначения, Toyota владеет её контрольным пакетом.



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