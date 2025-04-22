Трамп потребовал от ФРС "немедленно" снизить учетную ставку

Трамп назвал главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла "большим неудачником" и предупредил, что экономика США может замедлиться, если процентные ставки не будут немедленно снижены. Об этом сообщает CNBC.

Трамп утверждает, что в настоящее время в США практически нет инфляции, и что расходы на энергию и большинство других вещей снижаются.

"Поскольку эти расходы имеют такую приятную тенденцию к снижению, как я и предсказывал, инфляции почти не может быть, но может быть замедление экономики, если мистер "опоздание", главный неудачник, не снизит процентные ставки, СЕЙЧАС", - написал Трамп в соцсети Truth Social в понедельник.

Как сообщает CNBC, атака Трампа в адрес Пауэлла, которого он назначил во время своей первой каденции, прозвучала в то время, когда президент и его команда изучают, могут ли они законно уволить руководителя ФРС до истечения срока его полномочий в мае 2026 года.

Любая попытка Трампа уволить Пауэлла, скорее всего, вызовет резкую распродажу на американских фондовых рынках, заявил в понедельник вице-президент Evercore IS.