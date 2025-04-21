Узбекистан с 1 июня вводит «золотые визы» для иностранцев

Узбекистан с 1 июня вводит упрощенный порядок получения вида на жительство сроком на пять лет для иностранных граждан и лиц без гражданства. Соответствующий порядок прописан в указе президента страны Шавката Мирзиёева от 18 апреля.

Как следует из сообщения Министерства юстиции Узбекистана, для получения документа иностранец должен внести $250 тысяч. При внесении указанной суммы иностранный гражданин получит ВНЖ сроком на пять лет. Он вправе оформить такие же документы для своей семьи: супруги (супруга), детей, родителей. В таком случае за каждого человека придется заплатить еще по $150 тысяч. Покупать недвижимость при этом необязательно.

По мнению узбекских властей, эта программа позволит привлечь в страну состоятельных инвесторов, а также увеличить приток капитала в экономику республики.

Подобные «золотые визы» уже действуют в ряде стран, включая Португалию, Объединенные Арабские Эмираты, Канаду и США. Документ позволяет иностранцам получить постоянный вид на жительство или гражданство в обмен на инвестиции в экономику, недвижимость или национальные проекты.

Отмечается, что в других странах Центральной Азии «золотая виза» не выдается, но в Казахстане и Кыргызстане предложено ввести программы получения постоянного вида на жительство за инвестиции.

В начале апреля президент США Дональд Трамп вручил новую «золотую карту» со своим изображением, которая предоставит право на проживание в США лицам, инвестирующим в страну $5 млн.