Испытания неядерной водородной бомбы провели в Китае

В Китае провели испытания неядерной водородной бомбы. Об этом сообщает South China Morning Post.

Согласно информации, ученые успешно испытали взрывное устройство на основе водорода без использования каких-либо ядерных материалов. После взрыва бомбы весом 2 килограмма более чем на две секунды образуется огненный шар температурой более 1 тысячи градусов по Цельсию. Это в 15 раз дольше, чем при взрыве тротила, отмечается в статье.

Устройство разработано Научно-исследовательским институтом 705 Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC) — ключевым разработчиком подводных систем вооружения. В нем используется твердотельный накопитель водорода на основе гидрида магния. Таким способом хранится значительно больше водорода, чем в баллонах.

«Взрывы водородсодержащего газа происходят при минимальной энергии воспламенения, имеют широкий диапазон и приводят к образованию пламени, которое быстро вырывается наружу и широко распространяется. Эта комбинация позволяет точно контролировать интенсивность взрыва, легко достигая равномерного поражения целей на обширных территориях», - говорится в исследовании.

Такие бомбы вызывают обширные термические поражения, поскольку образующийся в результате взрыва огненный шар держится гораздо дольше, чем 0,12-секундная вспышка тротила.