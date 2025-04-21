Лукашенко потребовал прекратить "бездумную" стройку и стягивать людей в крупные города. Об этом он заявил сегодня в агрогородке Копысь в рамках поездки в Витебскую область.

По его словам, строить надо прежде всего там, где на это есть запрос от предприятий, работодателей, иными словами - под заказ.

"Вообще нам надо серьезно перестроиться - и в области, во всех областях, и в стране и строить только по заказу жилье. А люди что хотят, то строят - за свой счет. Мы мешать им не должны, тем более в таких поселках (как Копысь - прим.)", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

В качестве примера он привел деревообрабатывающий участок Оршанского лесхоза, расположенный в Копыси. Здесь работают около 50 человек, и некоторые приезжают даже из Орши. Если для них построить жилье в Копыси, люди переедут, будут здесь же жить и работать, уверен Лукашенко.

"Для людей надо создать условия. Для работы условия нормальные. Не хватает только единственного - дом, нужен дом. Участочки у нас есть. Как только мы ограничим строительство жилья в Минске и областных центрах, люди сюда приедут жить. А чего тут не жить?", - задал Лукашенко риторический вопрос.

"Надо взять и прекратить эту бездумную стройку и стягивать людей в крупные города", - потребовал пенсионер.