Прямые иностранные инвестиции в Китай упали в I квартале на 10,8%

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику материкового Китая в марте 2025 года увеличился на 13,2% относительно того же месяца прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Министерства торговли страны.

В то же время в I квартале они упали на 10,8% и составили 269,2 млрд юаней ($37,35 млрд). На обрабатывающую промышленность пришлось 71,51 млрд юаней, на сферу слуг - 193,33 млрд юаней.

ПИИ государств АСЕАН в КНР в I квартале выросли на 56,2%, Европейского союза - на 11,7%, Швейцарии - на 76,8%, Великобритании - на 60,5%, Японии - на 29,1%, Южной Кореи - на 12,9%, пишет Синьхуа.

В январе-марте в стране было зарегистрировано более 12,6 тыс. новых предприятий с участием иностранного капитала, что на 4,3% превышает показатель за аналогичный период 2024 года.