У трех криптовалютных пирамид в Казахстане арестовали 3,8 млн USDT

В Алматы остановлена деятельность криптовалютных пирамид Warner Bros, Roborock и NFT+TRX. Об этом сообщает АФМ Казахстана.

Вкладчики Warner Bros приобретали доступ к специальному приложению, в котором им обещали награды за просмотры трейлеров и приглашение новых пользователей.

Проект состоял из девяти уровней, средняя сумма вклада – 225 000 тенге (~$430), оплата принималась только в USDT.

В ходе следствия установлены криптокошельки, использовавшиеся для сбора средств от вкладчиков.

По решению суда в общей сложности наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT.

С начала 2025 года АФМ ликвидировало 24 финансовые пирамиды, в том числе принимавшие вклады в криптовалютах.