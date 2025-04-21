На начало апреля 2025 года число негосударственных предприятий в Китае превысило 57 млн, что составляет 92,3% от общего числа предприятий в стране. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные Государственного управления по регулированию рынка (ГУРР) КНР.

По данным ГУРР, в первом квартале 2025 года число новых негосударственных предприятий в стране достигло 1,979 млн и увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,1%, превысив средние темпы роста данного показателя за последние три года.