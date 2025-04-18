Последнее обновление: 18.04.2025 16:05

Ввозимые в Беларусь новые грузовики освободили от утильсбора

Лукашенко 17 апреля подписал указ № 155 "О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов", сообщает его пресс-служба.

"Документ направлен на создание дополнительных условий для обновления белорусскими автоперевозчиками парка транспортных средств, конкурентоспособных на международном рынке", - говорится в комментарии.

Указом предусматривается освобождение в 2025 году от уплаты утилизационного сбора ввозимых в Беларусь новых (с даты выпуска - не более 3 лет) грузовых автомобилей экологического класса 5 и выше, прицепов и полуприцепов.

Ожидается, что предусмотренные указом преференции "позволят увеличить экспорт транспортных услуг и будут способствовать в целом развитию экспортоориентированного сегмента экономики страны".



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