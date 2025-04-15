Китай перевел чиновников в режим "военного положения" из-за американских пошлин

Китай перевел гражданских чиновников в Пекине на "военный режим" и начал дипломатическую кампанию, чтобы убедить другие страны сопротивляться пошлинам президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters.

При этом в ответ на действия США ключевую роль в формировании позиции Китая взяли на себя пропагандистские структуры Компартии. Государственные спикеры публиковали в соцсетях вызывающие видео с цитатами Мао Цзэдуна, например: "Мы никогда не сдадимся".

В рамках этого "военного режима" чиновникам из министерств иностранных дел и торговли приказали отменить отпуска и держать телефоны включенными 24/7.

Также были усилены подразделения, занимающиеся США, в том числе специалистами, которые уже работали над ответами на политику Трампа во время его первого срока.

Этот агрессивный, всесторонний подход стал резким изменением для Пекина, который ранее пытался избежать обострения торговой войны. В течение нескольких месяцев китайские дипломаты пытались наладить прямой контакт с администрацией Трампа, продвигая в госСМИ идею взаимовыгодной торговли.

Некоторые оптимисты в Китае даже надеялись на "большую сделку" с Трампом, которая охватывала бы не только торговлю, но и TikTok, а возможно, даже Тайвань.

Китайские дипломаты обратились к другим странам, пострадавшим от пошлин Трампа, в частности прислали письма с призывом к сотрудничеству. По словам двух источников, Китай контактировал со своими партнерами в Европе, Японии и Южной Корее, даже несмотря на их давний союз с США.