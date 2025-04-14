Правительственная делегация Беларуси направилась с визитом в Зимбабве

Правительственная делегация Беларуси во главе с заместителем премьер-министра Виктором Каранкевичем 14 апреля отправилась с рабочим визитом в Зимбабве. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Согласно информации, программой визита предусмотрены переговоры с президентом Эммерсоном Мнангагвой и предметное обсуждение вопросов практически всего спектра двусторонних отношений, включая совместные белорусско-зимбабвийские проекты

Кроме того, состоится заседание белорусско-зимбабвийской совместной постоянной комиссии по сотрудничеству и заседание рабочей группы по сельскому хозяйству, где будут рассмотрены «новые направления дальнейшего расширения взаимодействия между двумя странами, перспективные проекты в области сельского хозяйства, кооперационное сотрудничество, расширение договорно-правовой базы».

Запланированы также передача белорусской техники в рамках начала реализации третьего этапа программы механизации сельского хозяйства Зимбабве и переговоры с представителями зимбабвийского бизнеса.

«Основная цель нашего визита - определение новых направлений сотрудничества и оценка результатов выполнения ранее достигнутых договоренностей. Взаимный интерес белорусской и зимбабвийской сторон представляют поставки продовольственных товаров и сырья, сотрудничество в сферах образования, здравоохранения, науки и технологий, нефтехимического комплекса, обращения с отходами. Потенциал у двустороннего сотрудничества огромен, а наличие между двумя странами открытых и прямых контактов позволит раскрыть его полностью», - прокомментировал Виктор Каранкевич.