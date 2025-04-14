Международные резервы Казахстана в марте подросли на 1,4%

Валовые международные резервы Казахстана, включая золотовалютные резервы Национального банка и средства Национального фонда, на конец марта 2025 года составили $108,313 млрд. об этом говорится в предварительных данных Нацбанка.

Таким образом, за март их показатель увеличился на 1,4%, с начала года - на 3,5%.

Активы Нацфонда на конец марта достигли $57,965 млрд, сократившись за месяц на 1,5%.

Валовые международные резервы Национального банка за март увеличились на 5% до $50,348 млрд. Чистые международные резервы Нацбанка выросли на 5,21% до $48,321 млрд.