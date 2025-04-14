Украинские бронеавтомобили Djura и Kozak будут производить в Испании

Завод испанской оборонной компании Tecnove будет выпускать украинские бронеавтомобили Djura и Kozak.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на испанское военное издание Infodefensa.com

«Компания Tecnove подписала соглашение с украинской компанией «Практика» о производстве бронетанковой техники на ее предприятиях в городе Эренсия, штат Ла-Манча (Сьюдад-Реаль). Альянс включает в себя производство двух моделей Practika», - говорится в сообщении.

Отмечается, что испанский завод будет серийно выпускать «предназначенные для действий в экстремальных условиях, с несколькими конфигурациями в зависимости от задачи» универсальные бронеавтомобили Djura и бронеавтомобили Kozak – «с высоким уровнем защиты и мобильности, надежной конструкцией для тактических операций от перевозки войск до медицинской эвакуации».

Предполагается, что украинская бронетехника будет выпускаться в трех конфигурациях: бронированная санитарная машина, транспортная машина для перевозки войск и машина для обеспечения безопасности и специальных операций.

Tecnove подчеркивает в своих социальных сетях, что «бронированные машины, разработанные с использованием передовых технологий защиты и мобильности», теперь будут доступны на мировом рынке.