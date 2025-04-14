Банковский комитет США подвел итоги ста дней криптополитики

Глава банковского комитета Сената США Тим Скотт заявил о достижении ключевых результатов в крипторегулировании за первые 100 дней своего руководства.

Среди основных достижений политик выделил принятие двух законопроектов: GENIUS Act и FIRM Act. Оба направлены на голосование в Сенат.

GENIUS Act нацелен на регулирование рынка стейблкоинов и принят в марте с перевесом голосов 18 против 6. Скотт уверен, что закон подпишут уже в августе.

Второй законопроект — FIRM Act — направлен на борьбу с дебанкингом криптофирм. Он запрещает федеральным регуляторам заставлять банки отказываться от обслуживания компаний из отрасли цифровых активов.

«Мы показали, что можем работать быстро и эффективно, несмотря на перевес в голосах. Эти шаги — часть нашей стратегии по сохранению инновационного лидерства США, особенно в области цифровых активов», - заявил Скотт.

По словам сенатора, основная цель в отношении криптовалют — обеспечить их развитие в стране до введения строгого регулирования.

Скотт отметил, что политическая нестабильность, связанная с тарифной политикой и внутренними разногласиями в Конгрессе, продолжает оказывать давление на рынки. Он подчеркнул важность единства и быстрого принятия решений для укрепления экономической позиции США.

Напомним, 7 апреля СМИ сообщили о закрытии NCET со ссылкой на служебную записку заместителя генпрокурора Тодда Бланша. Американские сенаторы назвали решение «грубой ошибкой».