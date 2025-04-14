Последнее обновление: 14.04.2025 12:55

Индия и США в понедельник проведут переговоры по торговым пошлинам

Индия и США с 14 апреля начнут консультации по вопросам торговых отношений. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в Дели.

По его данным, переговоры начнутся онлайн.

"К концу мая обе стороны хотят достичь ясности по тем сферам торговли, в которых есть возможности для уступок", - сообщил источник агентства.

На прошлой неделе глава индийского МИД Субрахманьям Джайшанкар отметил, что страна приближается к торговой сделке с США, а ее насущность как никогда высока.

Когда в феврале премьер-министр Индии Нарендра Моди посещал Вашингтон, представители сторон говорили, что планируют подписать торговое соглашение к осени. 2 апреля президент США Дональд Трамп ввел 26-процентные зеркальные пошлины в отношении Индии, после чего приостановил действие повышенных тарифов в отношении некоторых стран на 90 дней.



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