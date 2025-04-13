Канада начнет переговоры с США о новом торговом соглашении в мае

Канада и США начнут переговоры о новом торговом соглашении в начале мая – после того, как канадцы изберут новый парламент и, возможно, сменится правительство. Об этом журналистам в пятницу премьер-министр Канады Марк Карни.

Канадский премьер прокомментировал ситуацию с торговлей после встречи с членами правительства, которые работают над отношениями с США, сообщает AFP.

В своем единственном телефонном разговоре с Трампом после вступления в должность главы правительства Канады Карни договорился с президентом США, что Вашингтон и Оттава обсудят будущие торговые отношения после выборов.

В Канаде вступают в силу зеркальные пошлины на американские автомобили

Канадский премьер подтвердил, что эти переговоры начнутся в течение нескольких недель.

Он сказал, что работает над тем, чтобы следующее правительство Канады "было в наилучшей позиции для переговоров с Соединенными Штатами, которые, как мы с президентом договорились, стартуют с начала мая".

Карни также предупредил, что торговый конфликт США с остальным миром приводит к "ухудшению финансовых условий, первым признакам замедления мировой экономики" и негативному влиянию "на канадский рынок труда".

Канада была исключена из-под действия 10-процентных базовых тарифов, которые США наложили на почти все страны мира.

Но Канады касается 25-процентный тариф на автомобили, 25-процентные пошлины на сталь и алюминий и 25 процентные пошлины на канадский импорт, который не соответствует требованиям USMCA – соглашения между США, Мексикой и Канадой.