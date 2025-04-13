Власти Беларуси продлили на полгода лицензирование вывоза зерна

Постановлением Совмина № 210 от 11 апреля 2025 года продлено лицензирование вывоза отдельных видов товаров.

Согласно документу, временное лицензирование вывоза за пределы Беларуси вводится в отношении твердой пшеницы, пшеницы и меслин, ржи, ячменя, овса, кукурузы, тритикале, дробленого и обработанного зерна пшеницы, ржи и других злаков, семян рапса.

Фитосанитарные сертификаты на вывозимые за пределы Беларуси товары при наличии лицензии на их вывоз выдает Главная госинспекция по семеноводству, карантину и защите растений.

Постановление действует в течение шести месяцев.