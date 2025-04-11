Активы Беларуськалия в Украине взыскали в доход государства по иску Минюста

Суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины к ОАО "Беларуськалий" по применению санкции в виде взыскания в доход государства активов подсанкционного лица. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Министерство отмечает, что Беларуськалий является ведущим государственным производителем калийных удобрений в Беларуси и одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджет страны.

"Беларуськалий своими действиями способствует ведению войны против Украины - в частности, через финансово-хозяйственные взаимоотношения с предприятиями военно-промышленного комплекса российской федерации и оккупационными администрациями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", - заявили в Минюсте.

Кроме того, компания предоставляла транспортные средства и помещения для пребывания украинских детей, "вывезенных с оккупированных территорий на территорию Беларуси".

Она также участвовала в организации и финансировании мероприятий, направленных на поддержку политики РФ "по отрицанию права украинского народа на самоидентификацию".

Согласно решению ВАКС, в доход государства взыскали: более 70 тыс. тонн калия хлористого; денежные средства в размере эквиваленте более чем 250 млн грн; 1545 железнодорожных вагонов; 48% уставного капитала ООО "АГРОРОЗКВИТ".

Компанию также компанию права на компенсацию стоимости принудительно отчужденного имущества на основании закона Украины "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения".