Казахстан завершил конкурсный отбор поставщиков технологий для первой АЭС. Об этом сообщает Kazinform.

«Для проекта строительства АЭС в Казахстане сформирован «шорт-лист» потенциальных поставщиков реакторных технологий. В данный список, наряду с российской госкорпорацией «Росатом», вошли корейская компания KHNP, французская EDF и китайская CNNC», - сообщили в пресс-службе Агентства по атомной энергии.

Таким образом, Казахстан завершил конкурентный диалог с потенциальными поставщиками технологий для строительства АЭС.

«Окончательное решение о выборе поставщика или консорциума для реализации проекта будет принято на заседании Межведомственной комиссии с учетом национальных интересов страны», - отметили в Агентстве по атомной энергии.