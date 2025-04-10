В Китае появилась "национальная команда" для поддержки рынка акций во время торговой войны

Власти КНР приняли скоординированные меры для поддержки рынка акций вслед за введением крупных пошлин на китайские товары Вашингтоном. Об этом пишет газета Financial Times.

Инвесткомпания Central Huijin, являющаяся "дочкой" китайского суверенного фонда China Investment Corp., пообещала наращивать инвестиции в акции, назвав себя членом "национальной команды".

Вслед за ней государственная управляющая компания China Chengtong Holdings обязалась инвестировать 100 млрд юаней ($13,6 млрд) в фондовый рынок.

Еще 80 млрд юаней инвестиций пообещала China Reform Holdings, а Национальный совет фонда соцобеспечения, контролируемый министерством финансов КНР, заявил о намерении наращивать вложения в рынок.

Кроме того, Государственное управление по финансовому надзору и контролю (NFRA) смягчило правила в отношении покупки акций страховщиками, многие из которых также являются государственными.

Еще во вторник более ста крупных китайских компаний, включая Sinopec, China Mobile и Moutai, заявили о намерении запустить программы обратного выкупа акций.

"Первым реальным полем битвы тарифной войны являются финансовые рынки, особенно фондовые", - отметил главный экономист Nomura по Китаю Тин Лу.

Эксперт ожидает крупных интервенций "стабилизационных фондов" или "национальных команд" при поддержке Народного банка Китая на фондовом рынке страны в ближайшие недели.

Фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 1,2% в четверг, несмотря на объявленное накануне президентом США Дональдом Трампом повышение пошлин на китайские товары до 125%.

По данным СМИ, представители китайских властей планируют встречу во вторник для обсуждения экономических стимулов в ответ на введение пошлин Штатами.