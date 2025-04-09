Китайский юань обрушился до 17-летнего минимума из-за эскалации торговой войны

Китайский юань в среду, 9 апреля, завершил торги на самом низком уровне за последние 17 лет из-за эскалации китайско-американской торговой войны. Об этом пишет Reuters.

На внутреннем рынке юань завершил торги на уровне 7,3498 за доллар, что явилось самым низким показателем с декабря 2007 года. Накануне ночью на внешнем (оффшорном) рынке юань установил исторический антирекорд – 7,4288 доллара.

Падение юаня происходит на фоне эскалации торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира из-за 104% тарифов президента США Дональда Трампа на китайские товары.

Власти Китая, по данным источников, созывают срочную встречу руководства, чтобы принять меры по поддержке экономики и стабилизации финансовых рынков.

Народный банк Китая уже обратился в крупные государственные банки с просьбой сдержать покупку долларов, чтобы не допустить резкого падения юаня.

Эксперты британской консалтинговой компании Capital Economics прогнозируют, что из-за новых тарифов экспорт Китая в США может сократиться вдвое, даже если юань ослабеет до 8 долларов.

Это может снизить ВВП Китая на 1-1,5% в зависимости от того, сможет ли страна переориентировать поставки на другие рынки.

Чрезмерное ослабление юаня может помочь экспорту, но в то же время создает риски бегства капитала и финансовой нестабильности. Именно поэтому китайский Центробанк установил официальный средний курс (фиксинг) на уровне 7,2066 доллара, сдерживая падение валюты в пределах допустимого диапазона.