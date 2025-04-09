Китай с 10 апреля вводит зеркальные пошлины на товары из США

Китай с 10 апреля введет дополнительные пошлины в размере 84% на товары из США. Об этом сообщили в Минфине КНР.

Таким образом, американские товары в Китае, например, машины, техника и продукты, будут стоить дороже, а некоторые бренды могут прекратить продажу товаров, сузив выбор продукции.

Что касается торговцев и предприятий, то с введением таких пошлин американские компании могут продавать меньше в Китае, что негативно повлияет на доходы, либо же обратиться к другим рынкам или поставщикам.

США на прошлой неделе объявили о введении в отношении Китайских товаров импортной пошлины в 34% в рамках так называемых «зеркальных» пошлин. КНР ответила на это установлением ответной пошлины на американские товары в 34%. Во вторник президент США Дональд Трамп назвал китайский ответ ошибкой и ввел дополнительную пошлину в размере 50%. Пекин пошел на симметричный шаг.

Представитель Минкоммерции КНР заявил, что использование США тарифов в качестве оружия для оказания максимального давления и преследования собственных интересов является типичной практикой унилатерализма, протекционизма и экономического буллинга.

По словам чиновника, американская сторона использует тарифы для подрыва существующего международного экономического и торгового порядка, ставя интересы США выше общего блага международного сообщества и жертвуя законными интересами всех стран мира в интересах своей собственной гегемонистской повестки дня.

Представитель министерства отметил, что США также намеренно разрывают назревшие глобальные производственные цепочки и цепочки поставок и нарушают рыночно-ориентированные правила свободной торговли, что серьезно препятствует экономическому развитию всех стран и влияет на долгосрочный стабильный рост мировой экономики.

"История и факты доказывают, что посредством повышения тарифов США не решат их собственные проблемы", - подчеркнул чиновник.

Он добавил, что это, как раз наоборот, приведет к резким колебаниям на финансовом рынке, повысит инфляционное давление в США, ослабит их промышленную базу и увеличит риск экономической рецессии страны, что в конечном итоге приведет к контрпродуктивному эффекту для США.