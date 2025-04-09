Последнее обновление: 09.04.2025 17:51

Ремонт на дороге М-4 Минск-Могилев на выезде из столицы начнется не ранее второй половины мая

Ремонтные работы на автомобильной дороге М-4 Минск- Могилев на выезде из столицы стартуют не ранее второй половины мая. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

Капитальный ремонт участка трассы (15,872-21,820 км) планируется завершить к концу 2025 года.

По информации РУП «Минскавтодор-Центр», подготовительные работы на объекте будут проводится исключительно в ночное время суток (с 22.00 до 6.00). При этом для движения будет закрыта только одна полоса из трех существующих в каждом направлении.

Затем устройство цементобетонного дорожного покрытия будет производиться с обеспечением проезда автотранспорта по трем полосам в каждом направлении (ширина полосы 3 метра).

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