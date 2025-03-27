В Беларуси разрабатывают новые составы дорожно-строительных материалов. Об этом заявил директор государственного предприятия "БелдорНИИ" Виталий Пилатов в рамках международной научно-технической конференции "Новые технологические решения для дорог и мостов в транспортной инфраструктуре".

"В настоящее время работаем с Узбекистаном над новыми составами асфальтобетона, которые будут устойчивы к температурным режимам и обладать высокой прочностью. Мы можем сегодня прогнозировать в лабораторных условиях, сколько прослужит асфальтобетон при определенной интенсивности", - сказал Пилатов, которого цитирует БелТА.

По его словам, разработка собственных материалов является актуальным направлением.

"В прошлом году создали управление минеральных материалов и бетонов. Строительство дорог из бетона очень перспективно, в этом направлении нужно развиваться. Создана линейка высокоэффективных химических добавок. Они показали высокие эксплуатационные характеристики - прочность, морозостойкость", - отметил Виталий Пилатов.

Большое внимание уделяется применению вторичного сырья и материалов, в том числе использованию асфальтогранулята.

Директор "БелдорНИИ" также высказался о преимуществах цементобетонных дорог.

"Это и высокий срок службы, и отсутствие сезонных ограничений, и снижение углеродного следа. И все используемые материалы для таких дорог - наши, отечественные, не надо их покупать. Поэтому, конечно же, это действительно перспективная технология. Но надо смотреть, для каких категорий дорог и в каких местах это экономически целесообразно", - обратил внимание Виталий Пилатов.