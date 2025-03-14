Последнее обновление: 14.03.2025 15:59

Основные транспортные дороги из Минска планируют сделать с цементобетонным покрытием

В планах Минтранса Беларуси на ближайшую перспективу – перевести основные транспортные выходы из Минска в дороги с цементобетонным покрытием. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

«Сегодня наибольшая интенсивность движения, в том числе тяжеловесного транспорта, наблюдается вблизи столицы. Для обеспечения экологической безопасности, устойчивости к высоким нагрузкам и долговечности дорожного покрытия намечено перевести основные выходы из Минска (в пределах второй кольцевой) в цементобетонные автодороги», - говорится в сообщении пресс-службы.

Реализация этой стратегии позволит обеспечить устойчивую транспортную связь с городами-спутниками с допустимой нагрузкой 11,5 т на ось. Также это позволит поддержать экономику предприятий в городах-спутниках и впоследствии – снизить финансовые затраты на ремонт дорог в Минской области.

Совсем скоро стартуют работы по капитальному ремонту выхода из Минска в направлении Могилева и Гомеля (участок автодороги М-4).

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