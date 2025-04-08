В Германии предлагают собрать заседание Бундестага в связи с тарифами США

Немецкие "Зеленые" хотят, чтобы Бундестаг собрался на этой неделе для обсуждения пакета тарифов, объявленного президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Tagesschau.

Члены "Зеленых" Бритта Хассельманн и Катарина Дреге в письме к Фридриху Мерцу и Ларсу Клингбайлю предлагают своим коллегам из ХДС/ХСС и СДПГ совместно попросить о проведении дополнительной сессии.

После того как Трамп объявил о введении масштабных тарифов на весь импорт в США, растет обеспокоенность по поводу серьезных последствий для международной торговли и мировой экономики, говорится в письме.

"Эти события угрожают иметь явно заметное влияние на экономику Германии, компании и работников в этой стране. Поэтому новоизбранный Бундестаг должен обсудить этот вопрос на этой неделе", – отмечают депутаты.

В пятницу предыдущий совет старейшин – специальный орган, который решает организационные вопросы до формирования совета старейшин, – большинством голосов ХДС/ХСС и СДПГ принял решение отменить запланированную неделю заседаний.

По мнению "Зеленых", эти соображения уже устарели в связи с развитием событий.

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к быстрым действиям для обеспечения конкурентоспособности страны в ответ на падение рынков акций и облигаций после того.

Трамп заявил, что США не будут вести переговоры с Европой по изменению тарифов, если она "не будет платить много денег ежегодно".