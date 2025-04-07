Последнее обновление: 07.04.2025 17:58

Audi задерживает в портах США прибывшие после 2 апреля автомобили

Германская Audi, которая входит в группу Volkswagen, задерживает в портах США автомобили, прибывшие после 2 апреля, когда президент США Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин на все машины. Об этом сообщило американское отраслевое издание Automotive News.

Согласно информации, Audi направила дилерам служебную записку, в которой говорится, что компания замораживает поставки автомобилей со 2 апреля до дальнейшего уведомления.

Запасы Audi в США составляют порядка 37 тыс. машин, что достаточно примерно для двух месяцев продаж, по данным представителя компании.

Ожидается, что руководители европейских автопроизводителей встретятся в понедельник с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для того, чтобы обсудить, как реагировать на американские пошлины. Европейские акции рухнули до минимума за 16 месяцев на опасениях относительно повышения цен, ослабления проса и вероятности скатывания мировой экономики в рецессию.



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