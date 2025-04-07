Европейские рынки акций начали торги падением

Европейские фондовые рынки открылись резким снижением в понедельник, падение германского индекса DAX в начале торгов достигало 10%.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 10:35 опустился на 6,08% - до 466,16 пункта.

При этом германский DAX теряет 7,2%, британский FTSE 100 - 5,3%, французский CAC 40 - 6,5%, итальянский FTSE MIB - 6,5%, испанский IBEX 35 - 6,6%.

В числе лидеров снижения - акции оборонных и промышленных компаний. Падение стоимости бумаг германской Rheinmetal достигло 27%, после чего торги ими были приостановлены.

Акции Rolls-Royce подешевели на 9,6%, Thyssenkrupp - на 10,5%.

Объявление президентом США Дональдом Трампом новых крупных пошлин для иностранных торговых партнеров страны спровоцировало рост опасений инвесторов в отношении перспектив мировой экономики. Власти Китая приняли решение ввести дополнительные пошлины в размере 34% на товары из США в качестве ответной меры на действия Вашингтона, и трейдеры ждут дальнейших действий от других стран.