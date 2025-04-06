Nissan не будет принимать новые заказы в США на Infiniti

Nissan Motor не будет принимать новые заказы из США на два внедорожника Infiniti из Мексики, после введения пошлин на автомобили Трампом, что привело к резкому сокращению объемов производства на заводе. Об этом сообщает Reuters.

Nissan не будет принимать никаких дополнительных заказов на внедорожники Infiniti QX50 и QX55 для американского рынка, производимые на заводе COMPAS, которым он управляет совместно с Mercedes-Benz в Мексике. В Nissan заявили, что производство этих моделей, которые продаются на других рынках, будет продолжено.

Японский автопроизводитель заявил, что теперь он сохранит две смены производства внедорожника Rogue на своем заводе в Смирне, штат Теннесси, хотя в январе объявлял, что прекратит работу одной из двух смен в этом месяце.

Однако эти модели Infiniti были экспортированы из Мексики только в США, согласно данным Национального агентства статистики Мексики.

Представитель японской компании Nissan заявил, что модели производятся и экспортируются на такие рынки, как Мексика, Панама, Ближний Восток и Канада.

Nissan испытывает трудности в США из-за старения модельного ряда и отсутствия гибридных моделей.

Компания особенно уязвима к новым тарифам, поскольку она экспортирует наибольшее количество автомобилей из Мексики в США среди всех японских автопроизводителей.