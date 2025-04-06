Продажи авто в Великобритании в марте выросли на 12,4%

Продажи легковых автомобилей в Великобритании в марте увеличились на 12,4%. Об этом говорится в отчете Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Согласно информации, в прошлом месяце в стране было зарегистрировано 357,103 тыс. новых машин против 317,786 тыс. годом ранее.

Продажи транспортных средств с дизельным двигателем снизились на 10,1% - до 20,97 тыс., с бензиновым - на 0,4%, до 176,85 тыс. При этом было реализовано 69,313 тыс. электромобилей (без учета гибридов), что на 43,2% больше показателя за март прошлого года.

В первом квартале регистрация автомобилей в Британии увеличилась на 6,4% - до 580,5 тыс. В том числе продажи электрокаров подскочили на 42,6% и достигли 120,19 тыс., в то время как бензиновых ТС - сократились на 7,1% (до 286,8 тыс.), а дизельных - на 10,2% (до 33,8 тыс.).

Самыми популярными моделями в этом году являются Ford Puma (было продано 14,9 тыс. машин), Kia Sportage (12,9 тыс.) и Nissan Qashqai (11,8 тыс.).