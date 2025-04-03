Агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Китая в иностранной валюте с "A+" до "A".

Как сообщается в официальном пресс-релизе агентства, прогноз по рейтингу — «стабильный».

Снижение рейтинга отражает, по мнению Fitch, ожидаемое дальнейшее ухудшение состояния публичных финансов Китая и быстро растущую траекторию госдолга на фоне продолжающегося экономического перехода страны. Агентство ожидает, что фискальные стимулы будут сохраняться для поддержки роста, поскольку внутренний спрос остается слабым, а экономика сталкивается с ростом тарифов и дефляционными рисками.

«Поддержка экономики в сочетании со структурным сокращением доходной базы, вероятно, приведет к сохранению высоких бюджетных дефицитов. Мы ожидаем, что отношение госдолга к ВВП Китая продолжит резко расти в ближайшие годы», — говорится в заявлении Fitch.

По оценке Fitch, общий бюджетный дефицит Китая вырастет до 8,4% ВВП в 2025 году по сравнению с 6,5% в 2024-м. Это значительно превышает медианное значение для стран с рейтингом "A", составляющее 2,7%. Фискальные трудности усугубляются падением доходов, особенно на уровне местных властей. Доходы в расчете к ВВП, как ожидается, снизятся до 21,3% в 2025 году с 29% в 2018 году, что связано с сокращением поступлений от продажи земли и налоговыми послаблениями.

Fitch также отмечает продолжающееся обострение долговой нагрузки: совокупный государственный долг (центральный и местный) вырастет с 60,9% ВВП в 2024 году до 68,3% в 2025-м и 74,2% в 2026 году. Для сравнения: медианное значение для стран с рейтингом ‘A’ составляет около 57%.

Агентство прогнозирует замедление роста экономики Китая до 4,4% в 2025 году с 5,0% в 2024 году. Ожидается, что слабость в секторе недвижимости и низкая потребительская уверенность будут сдерживать восстановление. При этом фискальные стимулы продолжат играть ключевую роль в поддержании экономической активности. Инфляция остается вялой: ИПЦ вырастет лишь до 0,9% к концу 2025 года, тогда как индекс цен производителей останется в отрицательной зоне. Fitch прогнозирует умеренное восстановление ценовой динамики в 2026 году.

Fitch также отмечает потенциальные негативные эффекты от новых взаимных тарифов между Китаем и США, объявленных 2 апреля, которые пока не включены в базовый прогноз агентства. Хотя Китай стал менее уязвимым к американским тарифам по сравнению с периодом президентства Трампа, ускорение глобальной торговой фрагментации создает риски для роста и бюджета.

В то же время Fitch подчеркивает сильные внешние позиции Китая — устойчивое положительное сальдо текущего счета, крупные валютные резервы, статус нетто-кредитора и значительную роль в глобальной торговле и производстве.

«Стабильный прогноз Fitch отражает баланс между фискальными рисками и устойчивыми внешними позициями Китая», - говорится в релизе компании.

Агентство допускает возможность повышения рейтинга в случае структурного роста доходов бюджета, ускоренного снижения дефицита и укрепления экономических перспектив. В то же время ухудшение показателей долга или роста может привести к дальнейшему снижению рейтинга.