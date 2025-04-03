В феврале цены производителей в еврозоне подросли на 0,2%, в ЕС - на 0,3%

В феврале 2025 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) увеличились на 0,2% по отношению к предыдущему месяцу, когда их повышение составляло 0,7%. Об этом свидетельствуют данные Евростата (Eurostat).

По сравнению с февралем прошлого года цены выросли на 3%.

В странах ЕС цены производителей в позапрошлом месяце выросли на 0,3% после повышения на 0,8% в январе. В годовом выражении цены увеличились на 3,1%.

Наибольший рост цен производителей промышленной продукции за месяц был зафиксирован в Эстонии (9,5%), Румынии (4,8%) и Болгарии (2,5%). Самое заметное снижение наблюдалось в Ирландии (-4,9%), Франции и Словакии (-0,8%) и Словении (-0,5%).

В годовом выражении наибольший рост был отмечен в Болгарии (19,0%), Ирландии (12,8%) и Эстонии (12,7%). Наибольшее снижение зафиксировано в Люксембурге (-5,6%), Литве (-1,5%) и Франции (-1,4%).