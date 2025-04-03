Последнее обновление: 03.04.2025 17:01

Китай продлил до 5 июля антидемпинговое расследование в отношении европейского бренди

Министерство торговли КНР в среду объявило о продлении срока антидемпингового расследования в отношении бренди из стран Европейского союза.

С учетом сложности этого дела и в соответствии с действующими правилами, ведомство решило продлить расследование до 5 июля, говорится в заявлении, которое цитирует Синьхуа.

Китай 5 января 2024 года начал антидемпинговое расследование в отношении бренди, импортируемого из ЕС; это сделано по просьбе Китайской ассоциации производителей алкогольных напитков, выступившей от имени отечественных предприятий этой отрасли. С 11 октября были введены временные антидемпинговые меры в отношении бренди из ЕС. Они применяются к крепким спиртным напиткам на основе винограда в емкостях менее 200 литров.

Китай является крупнейшим для ЕС направлением поставок крепкого алкоголя. Основная часть импорта бренди в КНР приходится на Францию.



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