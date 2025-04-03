Последнее обновление: 03.04.2025 17:01

Евросоюз готов к ответу на введение США пошлин на европейские товары

Евросоюз готов дать соответствующий ответ США на введение Вашингтоном импортных тарифов на европейские товары. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Введение президентом США Дональдом Трампом единых тарифов для всего мира, включая Евросоюз, является серьезным ударом по мировой экономике", - сказала она.

По ее мнению, введение пошлин ведет к росту инфляции, нарушению цепочек поставок, росту стоимости бизнеса с США, это отразится на бедных странах и слоях населения.

Евросоюз готов отреагировать, и уже согласовал пакет ответных пошлин в защиту своих интересов и бизнеса, предупредила председатель ЕК.

"Есть и альтернативный путь, еще не поздно провести переговоры", добавила Урсула фон дер Ляйен.

При этом она согласилась с мнением Трампа о недостатках мировой торговой системы, но считает, что введение пошлин не решит проблему.

Напомним, США ввели пошлины в размере 20% на весь импорт из ЕС.



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