В Казахстане открыли крупное месторождение редкоземельных металлов. Об этом сообщило Министерство промышленности и строительства страны.

Общие прогнозные ресурсы участка в Карагандинской области оцениваются более чем в 20 млн тонн с залеганием на глубине до 300 метров. Среднее содержание редкоземельных металлов составляет 700 г на тонну.

В настоящее время Казахстан не фигурирует в списке стран Геологической службы США по запасам редкоземельных металлов. Если информация подтвердится, то по размеру запасов Казахстан уступит только Китаю и Бразилии, пишет Reuters.

"Результаты количественного анализа показали, что пробы, отобранные из рудных интервалов, содержат в повышенных концентрациях практически все редкоземельные элементы с преобладанием неодима, церия, лантана и иттрия", – прокомментировал главный геолог ООО "Центргеолсъемка" Максим Клочков.

Аналогов такого типа редкоземельного оруднения в Казахстане нет, что позволяет отнести его к новому промышленному типу.

Специалисты отмечают, что обнаруженные редкоземельные залежи и перспективные площади при их дальнейшем подтверждении могут в будущем вывести Казахстан на лидирующие позиции в мире по запасам редкоземельных элементов.