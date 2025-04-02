Казахстан добыл рекордный объем нефти и газового конденсата, несмотря на квоты ОПЕК

В марте Казахстан достиг рекордного уровня добычи нефти и газового конденсата - 8,95 млн тонн, или 2,17 млн баррелей в сутки (б/с). Об этом сообщает Reuters.

Издание отмечает, что это больше февральского показателя в 2,15 млн б/с, согласно данным Министерства энергетики страны.

Основной прирост обеспечило крупнейшее нефтяное месторождение страны - Тенгиз, а также стабильный экспорт через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

В то же время Казахстан продолжил превышать производственные квоты ОПЕК+, хотя ранее обещал их соблюдать под давлением Саудовской Аравии и России.

Согласно договоренностям в рамках ОПЕК+, Казахстан имеет ограничения только на добычу сырой нефти - 1,468 млн б/с, тогда как в марте этот показатель вырос до 1,88 млн б/с против 1,83 млн б/с в феврале.

Экспорт через КТК оставался стабильным, хотя в феврале-марте инфраструктуру этого маршрута атаковали беспилотники. Однако в начале апреля российский транспортный надзор неожиданно остановил два отдельных причальных устройства, что может повлиять на поставки нефти сорта CPC Blend в апреле.